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Вітер у Харкові повалив 52 дерева та 200 гілок (фото)

Події 10:43   28.07.2023
Оксана Горун
Вітер у Харкові повалив 52 дерева та 200 гілок (фото) Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”

У Харкові ліквідовують наслідки негоди. Фахівці КП “Харківблагоустрій” повідомили про ситуацію станом на 10 ранку 28 липня.

“Станом на 10 годину ранку 28 липня по місту на прибудинковій території поки що виявлено 52 пошкоджених дерева та близько 200 впалого гілля. Найбільше постраждав Індустріальний район, там пошкоджено 29 дерев та 110 гілля”, – повідомили комунальники.

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Фахівці вже розпилюють дерева і прибирають гілки, що впали.

Повалені дерева у Харкові 28 липня 2023 3 Повалені дерева у Харкові 28 липня 2023 2 Повалені дерева у Харкові 28 липня 2023

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 10:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ліквідовують наслідки негоди. Фахівці КП “Харківблагоустрій” повідомили про ситуацію станом на 10 ранку 28 липня".