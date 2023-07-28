Вітер у Харкові повалив 52 дерева та 200 гілок (фото)
Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”
У Харкові ліквідовують наслідки негоди. Фахівці КП “Харківблагоустрій” повідомили про ситуацію станом на 10 ранку 28 липня.
“Станом на 10 годину ранку 28 липня по місту на прибудинковій території поки що виявлено 52 пошкоджених дерева та близько 200 впалого гілля. Найбільше постраждав Індустріальний район, там пошкоджено 29 дерев та 110 гілля”, – повідомили комунальники.
Читайте також: Знеструмлено населені пункти Харківщини через негоду
Фахівці вже розпилюють дерева і прибирають гілки, що впали.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вітер у Харкові повалив 52 дерева та 200 гілок (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ліквідовують наслідки негоди. Фахівці КП “Харківблагоустрій” повідомили про ситуацію станом на 10 ранку 28 липня".