Вітер у Харкові повалив 52 дерева та 200 гілок (фото)

У Харкові ліквідовують наслідки негоди. Фахівці КП “Харківблагоустрій” повідомили про ситуацію станом на 10 ранку 28 липня.

“Станом на 10 годину ранку 28 липня по місту на прибудинковій території поки що виявлено 52 пошкоджених дерева та близько 200 впалого гілля. Найбільше постраждав Індустріальний район, там пошкоджено 29 дерев та 110 гілля”, – повідомили комунальники.

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Фахівці вже розпилюють дерева і прибирають гілки, що впали.