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В Харькове патрульные спасли собаку, которую сбил автомобиль

Общество 14:20   29.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове патрульные спасли собаку, которую сбил автомобиль Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Харьковские патрульные оказали помощь и передали волонтерам собаку, которую сбила машина. 

«На днях в Немышлянском районе патрульные заметили на обочине травмированную собаку. Полицейские немедленно остановились, чтобы проверить состояние животного», – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Прохожие рассказали полицейским, что водитель сбил собаку и уехал в неизвестном направлении. Инспекторы осмотрели и напоили животное.

Затем правоохранители вызвали волонтеров, которые отвезли собаку в клинику.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 14:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские патрульные оказали помощь и передали волонтерам собаку, которую сбила машина. ".