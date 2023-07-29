В Харькове патрульные спасли собаку, которую сбил автомобиль
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Харьковские патрульные оказали помощь и передали волонтерам собаку, которую сбила машина.
«На днях в Немышлянском районе патрульные заметили на обочине травмированную собаку. Полицейские немедленно остановились, чтобы проверить состояние животного», – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Прохожие рассказали полицейским, что водитель сбил собаку и уехал в неизвестном направлении. Инспекторы осмотрели и напоили животное.
Затем правоохранители вызвали волонтеров, которые отвезли собаку в клинику.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские патрульные оказали помощь и передали волонтерам собаку, которую сбила машина. ".