В Харькове патрульные спасли собаку, которую сбил автомобиль

Харьковские патрульные оказали помощь и передали волонтерам собаку, которую сбила машина.

«На днях в Немышлянском районе патрульные заметили на обочине травмированную собаку. Полицейские немедленно остановились, чтобы проверить состояние животного», – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Прохожие рассказали полицейским, что водитель сбил собаку и уехал в неизвестном направлении. Инспекторы осмотрели и напоили животное.

Затем правоохранители вызвали волонтеров, которые отвезли собаку в клинику.

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