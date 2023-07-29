У Харкові патрульні врятували собаку, якого збила автівка
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Харківські патрульні надали допомогу та передали волонтерам собаку, якого збив автомобіль.
«Днями в Немишлянському районі міста патрульні помітили на узбіччі травмованого собаку. Поліцейські негайно зупинились, аби перевірити стан тварини», – повідомили в Управління патрульної поліції в Харківській області.
Перехожі розповіли поліцейським, що водій збив собаку та поїхав в невідомому напрямку. Інспектори оглянули та напоїли тварину.
Потім правоохоронці викликали волонтерів, які відвезли собаку до клініки.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські патрульні надали допомогу та передали волонтерам собаку, якого збив автомобіль.".