У Харкові патрульні врятували собаку, якого збила автівка

Харківські патрульні надали допомогу та передали волонтерам собаку, якого збив автомобіль.

«Днями в Немишлянському районі міста патрульні помітили на узбіччі травмованого собаку. Поліцейські негайно зупинились, аби перевірити стан тварини», – повідомили в Управління патрульної поліції в Харківській області.

Перехожі розповіли поліцейським, що водій збив собаку та поїхав в невідомому напрямку. Інспектори оглянули та напоїли тварину.

Потім правоохоронці викликали волонтерів, які відвезли собаку до клініки.

Читайте також: Корова підірвалася на міні в Харківській області