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У Харкові патрульні врятували собаку, якого збила автівка

Суспільство 14:20   29.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові патрульні врятували собаку, якого збила автівка Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Харківські патрульні надали допомогу та передали волонтерам собаку, якого збив автомобіль.

«Днями в Немишлянському районі міста патрульні помітили на узбіччі травмованого собаку. Поліцейські негайно зупинились, аби перевірити стан тварини», – повідомили в Управління патрульної поліції в Харківській області.

Перехожі розповіли поліцейським, що водій збив собаку та поїхав в невідомому напрямку. Інспектори оглянули та напоїли тварину.

Потім правоохоронці викликали волонтерів, які відвезли собаку до клініки.

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Фото: Управління патрульної служби в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 14:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські патрульні надали допомогу та передали волонтерам собаку, якого збив автомобіль.".