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Маляр сообщила, где враг был особо активен на Купянском направлении

Происшествия 08:43   31.07.2023
Оксана Горун
Маляр сообщила, где враг был особо активен на Купянском направлении

За минувшую неделю на востоке Украины произошло более 170 боев, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

«Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. На прошлой неделе на этих направлениях между нашими и вражескими войсками произошло более 170 боев. На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне. Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Но безуспешно. Наши силы обороны мощно сдерживают вражеские войска», — написала Маляр в telegram утром 31 июля.

На Лиманском направлении враг пытается вытеснить ВСУ из Серебрянского лесничества — тщетно.

На Бахмутском армия РФ пытается остановить наступление Сил обороны. Однако за неделю защитники Украины здесь освободили два квадратных километра территории.

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«На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения населенного пункта Авдеевка — успеха не имел», — констатировала Маляр.

Также она напомнила, что ВСУ на минувшей неделе освободили Старомайорское Донецкой области (на юге). Успехи есть на направлениях на Малую Токмачку и Работино Запорожской области. За неделю там освободили 12,6 кв. км территории.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшую неделю на востоке Украины произошло более 170 боев, сообщила замминистра обороны Анна Маляр".