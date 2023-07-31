Маляр сообщила, где враг был особо активен на Купянском направлении

За минувшую неделю на востоке Украины произошло более 170 боев, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

«Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. На прошлой неделе на этих направлениях между нашими и вражескими войсками произошло более 170 боев. На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне. Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Но безуспешно. Наши силы обороны мощно сдерживают вражеские войска», — написала Маляр в telegram утром 31 июля.

На Лиманском направлении враг пытается вытеснить ВСУ из Серебрянского лесничества — тщетно.

На Бахмутском армия РФ пытается остановить наступление Сил обороны. Однако за неделю защитники Украины здесь освободили два квадратных километра территории.

«На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения населенного пункта Авдеевка — успеха не имел», — констатировала Маляр.

Также она напомнила, что ВСУ на минувшей неделе освободили Старомайорское Донецкой области (на юге). Успехи есть на направлениях на Малую Токмачку и Работино Запорожской области. За неделю там освободили 12,6 кв. км территории.