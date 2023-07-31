Маляр повідомила, де ворог був особливо активним на Куп’янському напрямку

Протягом минулого тижня на сході України сталося понад 170 боїв, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв. На Куп’янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні. Активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл. Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська”, – написала Маляр у телеграмі вранці 31 липня.

На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити ЗСУ із Серебрянського лісництва – марно.

На Бахмутському армія РФ намагається зупинити наступ Сил оборони. Проте за тиждень захисники України тут звільнили два квадратні кілометри території.

“На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка – успіху не мав”, – констатувала Маляр.

Також вона нагадала, що ЗСУ минулого тижня звільнили Старомайорське Донецької області (на півдні). Успіхи є на напрямках на Малу Токмачку та Роботине Запорізької області. За тиждень там звільнили 12,6 кв. км території.