Россияне впервые захватили на фронте шведскую БМП CV90 – результат ошибок ВСУ
Шведскую БМП CV90 называют «лучшей в мире БМП», и ее потеря на поле боя свидетельствует об ошибках ВСУ, пишет BILD.
Российские войска впервые захватили в Украине шведскую БМП CV90, которую называют «лучшей в мире боевой машиной пехоты». Кадры с трофейной техникой опубликовало накануне информагентство РИА Новости. Это в очередной раз свидетельствует о тактических ошибках ВСУ, которые ранее немецкие эксперты изложили во внутреннем документе бундесвера, считает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.
«Российская армия захватила первую CV90, доставленную в Украину из Швеции в мае 2023 года. Она захвачена западнее Кременной, сообщили по российским государственным новостям, — пишет Рёпке. — CV90 потеряна НЕ в ходе контрнаступления, для которого она предназначалась, а после того, как была отделена от остальной бригады и использована (предположительно вместе с другой CV90) для изолированной оборонительной задачи в районе Червонопоповки. Она подошла слишком близко к линии фронта, попала в засаду россиян и была поражена гранатомётом со слишком близкого расстояния. Затем её отбуксировали на территорию, контролируемую рф. Именно это германская армия критиковала, говоря о ВСУ. Во-первых, предоставленные машины используют для других целей, отличных от тех, что необходимы для успешной операции. Во-вторых, мощные бригады разделяют на изолированные и уязвимые группы».
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 14:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шведскую БМП CV90 называют «лучшей в мире БМП», и ее потеря на поле боя свидетельствует об ошибках ВСУ, пишет BILD.".