Live
  • Вт 01.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.32
    • 🔴

Россияне впервые захватили на фронте шведскую БМП CV90 – результат ошибок ВСУ

Мир 14:54   01.08.2023
Оксана Якушко
Россияне впервые захватили на фронте шведскую БМП CV90 – результат ошибок ВСУ

Шведскую БМП CV90 называют «лучшей в мире БМП», и ее потеря на поле боя свидетельствует об ошибках ВСУ, пишет BILD.

Российские войска впервые захватили в Украине шведскую БМП CV90, которую называют «лучшей в мире боевой машиной пехоты». Кадры с трофейной техникой опубликовало накануне информагентство РИА Новости. Это в очередной раз свидетельствует о тактических ошибках ВСУ, которые ранее немецкие эксперты изложили во внутреннем документе бундесвера, считает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.

 

«Российская армия захватила первую CV90, доставленную в Украину из Швеции в мае 2023 года. Она захвачена западнее Кременной, сообщили по российским государственным новостям, — пишет Рёпке. — CV90 потеряна НЕ в ходе контрнаступления, для которого она предназначалась, а после того, как была отделена от остальной бригады и использована (предположительно вместе с другой CV90) для изолированной оборонительной задачи в районе Червонопоповки. Она подошла слишком близко к линии фронта, попала в засаду россиян и была поражена гранатомётом со слишком близкого расстояния. Затем её отбуксировали на территорию, контролируемую рф. Именно это германская армия критиковала, говоря о ВСУ. Во-первых, предоставленные машины используют для других целей, отличных от тех, что необходимы для успешной операции. Во-вторых, мощные бригады разделяют на изолированные и уязвимые группы».

Читайте также: Харьковские воины НГУ отбили попытку наступления РФ вблизи Кременной (видео)

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона
31.07.2023, 23:35
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
31.07.2023, 20:19
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
31.07.2023, 09:47
От удара БпЛА по спорткомплексу в Харькове ранен 63-летний мужчина — Синегубов
От удара БпЛА по спорткомплексу в Харькове ранен 63-летний мужчина — Синегубов
01.08.2023, 08:45
Терехов: о недолетевших до Харькова БпЛА, разборе завалов и ситуации со светом
Терехов: о недолетевших до Харькова БпЛА, разборе завалов и ситуации со светом
01.08.2023, 09:37
Россияне впервые захватили на фронте шведскую БМП CV90 – результат ошибок ВСУ
Россияне впервые захватили на фронте шведскую БМП CV90 – результат ошибок ВСУ
01.08.2023, 14:54

Новости по теме:

18:52
Группировка большая, состав некачественный — Череватый о враге на Купянщине
10:25
ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность
08:20
ISW подтверждает продвижение украинских войск у Бахмута и на Запорожчине
20:55
Враг пытался наступать на Купянском направлении, но понес потери – Маляр
18:44
В Генштабе ВСУ назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ

  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне впервые захватили на фронте шведскую БМП CV90 – результат ошибок ВСУ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 14:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шведскую БМП CV90 называют «лучшей в мире БМП», и ее потеря на поле боя свидетельствует об ошибках ВСУ, пишет BILD.".