Росіяни вперше захопили на фронті шведську БМП CV90 – результат помилок ЗСУ

Шведську БМП CV90 називають «найкращою у світі БМП», і її втрата на полі бою свідчить про помилки ЗСУ, пише BILD.

Російські війська вперше захопили в Україні шведську БМП CV90, яку називають «найкращою у світі бойовою машиною піхоти». Кадри з трофейною технікою опублікувало напередодні інформагентство РИА «Новости». Це вкотре свідчить про тактичні помилки ЗСУ, які раніше німецькі експерти виклали у внутрішньому документі бундесверу, вважає військовий аналітик BILD Юліан Рьопке.

«Російська армія захопила першу CV90, доставлену в Україну зі Швеції у травні 2023 року. Вона захоплена на захід від Кремінної, повідомили російські державні новини, — пише Рьопке. — CV90 втрачено НЕ під час контрнаступу, для якого вона призначалася, а після того, як була відокремлена від решти бригади та використана (імовірно разом з іншою CV90) для ізольованого оборонного завдання в районі Червонопопівки. Вона підійшла надто близько до лінії фронту, потрапила в засідку росіян і була вражена гранатометом із дуже близької відстані. Потім її відбуксирували на територію, контрольовану рф. Саме це німецька армія критикувала, говорячи про ЗСУ. По-перше, надані машини використовують для інших цілей, відмінних від тих, що необхідні успішної операції. По-друге, потужні бригади поділяють на ізольовані та вразливі групи».