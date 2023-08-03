В деоккупированном поселке на Харьковщине «избавились» от улицы Московской

Улицу Московскую в поселке Боровая переименовали в Киевскую.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

«Переименовать улицу Московскую в поселке Боровая Боровской поселковой территориальной громады как касающуюся российской имперской политики (российской колониальной политики) на улицу Киевскую», — говорится в распоряжении.

В громаде отметили, что окончательное решение об изменении названия улицы приняли по результатам опроса жителей. Комиссия учла пожелания большинства принявших участие в голосовании граждан изменить название улицы Московская именно на Киевскую.