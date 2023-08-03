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В деоккупированном поселке на Харьковщине «избавились» от улицы Московской

Общество 15:55   03.08.2023
Виктория Яковенко
В деоккупированном поселке на Харьковщине «избавились» от улицы Московской

Улицу Московскую в поселке Боровая переименовали в Киевскую.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

«Переименовать улицу Московскую в поселке Боровая Боровской поселковой территориальной громады как касающуюся российской имперской политики (российской колониальной политики) на улицу Киевскую», — говорится в распоряжении.

В громаде отметили, что окончательное решение об изменении названия улицы приняли по результатам опроса жителей. Комиссия учла пожелания большинства принявших участие в голосовании граждан изменить название улицы Московская именно на Киевскую.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 15:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улицу Московскую в поселке Боровая переименовали в Киевскую.".