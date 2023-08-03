У деокупованому селищі на Харківщині «позбулися» вулиці Московської
Вулицю Московську у селищі Борова перейменували на Київську.
Про це повідомили у Борівській селищній раді.
«Перейменувати вулицю Московська в селищі Борова Борівської селищної територіальної громади як таку, що стосується російської імперської політики (російської колоніальної політики), на вулицю Київська», – йдеться у розпорядженні.
У громаді зазначили, що остаточне рішення про зміну назви вулиці прийняли за результатами опитування мешканців. Комісія врахувала побажання більшості громадян, які взяли участь в голосуванні, змінити назву вулиці Московська саме на Київську.
Читайте також:“Це – сюр”: у громаді на Харківщині демонтують зображення Леніна – активісти
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У деокупованому селищі на Харківщині «позбулися» вулиці Московської»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вулицю Московську у селищі Борова перейменували на Київську.".