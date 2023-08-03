У деокупованому селищі на Харківщині «позбулися» вулиці Московської

Вулицю Московську у селищі Борова перейменували на Київську.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

«Перейменувати вулицю Московська в селищі Борова Борівської селищної територіальної громади як таку, що стосується російської імперської політики (російської колоніальної політики), на вулицю Київська», – йдеться у розпорядженні.

У громаді зазначили, що остаточне рішення про зміну назви вулиці прийняли за результатами опитування мешканців. Комісія врахувала побажання більшості громадян, які взяли участь в голосуванні, змінити назву вулиці Московська саме на Київську.