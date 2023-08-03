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У деокупованому селищі на Харківщині «позбулися» вулиці Московської

Суспільство 15:55   03.08.2023
Вікторія Яковенко
У деокупованому селищі на Харківщині «позбулися» вулиці Московської

Вулицю Московську у селищі Борова перейменували на Київську.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

«Перейменувати вулицю Московська в селищі Борова Борівської селищної територіальної громади як таку, що стосується російської імперської політики (російської колоніальної політики), на вулицю Київська», – йдеться у розпорядженні.

У громаді зазначили, що остаточне рішення про зміну назви вулиці прийняли за результатами опитування мешканців. Комісія врахувала побажання більшості громадян, які взяли участь в голосуванні, змінити назву вулиці Московська саме на Київську.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 15:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вулицю Московську у селищі Борова перейменували на Київську.".