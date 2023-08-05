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Харьковские нацгвардейцы исполнили хит «Гуцулка Ксеня»: клип (видео)

Культура 16:55   05.08.2023
Оксана Горун
Харьковские нацгвардейцы исполнили хит «Гуцулка Ксеня»: клип (видео) Фото: скрин

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады НГУ записал видео на украинскую песню-танго «Гуцулка Ксеня».

Клип опубликовали на странице 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины в facebook.

В съемках клипа поучаствовали харьковчане — как в качестве режиссеров, так и действующих лиц.

«Исполнители – военный оркестр 5-й Слобожанской бригады НГУ, руководитель Владимир Столяров. Солист оркестра – военнослужащий 5-й Слобожанской бригады НГУ, выпускник Харьковской государственной академии культуры Сергей Гузенко. Танго исполняют студенты факультета хореографического искусства Харьковской государственной академии культуры Алиса Куценко и Владислав Кравцов. Режиссер – военнослужащий 5-й Слобожанской бригады НГУ, преподаватель факультета аудиовизуальных искусств Харьковской государственной академии культуры Дмитрий Брук. Оператор-постановщик и монтажер – военнослужащий 5-й Слобожанской бригады НГУ, выпускник Харьковской государственной академии культуры Денис Криворучко. Хореограф – декан факультета хореографического искусства Харьковской государственной академии культуры, кандидат искусствоведения Ирина Мостовая», — перечислили состав творческого коллектива на странице бригады.

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«Гуцулка Ксеня» — одна из самых известных украинских песен ХХ века в мире. Ее автор — композитор, скрипач и дирижер Ярослав Барнич.

«С приходом советской власти его оперетты были запрещены как националистические. Барнич, как и большинство национально сознательной интеллигенции эмигрировал: сначала в Германию, а затем вместе с семьей уехал в США. Но «Гуцулка» осталась в Украине и стала одной из визитных карточек нашей страны во всем мире», — отметили нацгвардейцы.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 16:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады НГУ записал видео на украинскую песню-танго «Гуцулка Ксеня»".