Харківські нацгвардійці виконали хіт “Гуцулка Ксеня”: кліп (відео)

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади НГУ записав відео на українську пісню-танго “Гуцулка Ксеня”.

Кліп опублікували на сторінці 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України у фейсбуці.

У зніманні кліпу взяли участь харків’яни – як режисери, так і дійові особи.

“Виконавці – військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади НГУ, керівник Володимир Столяров. Соліст оркестру – військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ, випускник Харківської державної академії культури Сергій Гузенко. Танго виконують студенти факультету хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури Аліса Куценко та Владислав Кравцов. Режисер – військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ, викладач факультету аудіовізуальних мистецтв Харківської державної академії культури Дмитро Брук. Оператор-постановник та монтажер – військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ, випускник Харківської державної академії культури Денис Криворучко. Хореограф – декан факультету хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури, кандидат мистецтвознавства Ірина Мостова“, – перерахували склад творчого колективу на сторінці бригади.

“Гуцулка Ксеня” – одна із найвідоміших українських пісень XX століття у світі. Її автор – композитор, скрипаль та диригент Ярослав Барнич.

“З приходом радянської влади його оперети були заборонені як націоналістичні. Барнич, як і більшість національно свідомої інтелігенції емігрував: спочатку до Німеччини, а потім разом з родиною виїхав до США. Але “Гуцулка” залишилась в Україні та стала однією з візитівок нашої країни в усьому світі”, – зазначили нацгвардійці.