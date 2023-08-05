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Военные обозреватели намекают на успехи ВСУ на юге Украины

Происшествия 20:02   05.08.2023
Оксана Горун
Военные обозреватели намекают на успехи ВСУ на юге Украины Иллюстрация: карта DeepState

Сразу два аналитика группы «Информационное сопротивление» 5 августа анонсировали позитивную информацию о ходе контрнаступления ВСУ.

«На Бердянском направлении… интересные события. Похоже, что по рубежу с. Приютное — с. Заветное Желание у противника снова намечается какой-то «казус». Так же, как и в районе с. Урожайное. Более подробно — в понедельник», — написал военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

На предстоящие позитивные сдвиги на основном фронте наступления намекнул и коллега Машовца по «Информационному сопротивлению» Александр Коваленко.

«Есть устойчивое ощущение, что следующая неделя явит цепочку некоторых событий, которые в краткосрочной перспективе, определенно коренным образом повлияют на динамику трех из пяти плацдармов. Наблюдаем», — анонсировал Коваленко.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 20:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу два аналитика группы «Информационное сопротивление» 5 августа анонсировали позитивную информацию о ходе контрнаступления ВСУ".