Военные обозреватели намекают на успехи ВСУ на юге Украины
Сразу два аналитика группы «Информационное сопротивление» 5 августа анонсировали позитивную информацию о ходе контрнаступления ВСУ.
«На Бердянском направлении… интересные события. Похоже, что по рубежу с. Приютное — с. Заветное Желание у противника снова намечается какой-то «казус». Так же, как и в районе с. Урожайное. Более подробно — в понедельник», — написал военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.
На предстоящие позитивные сдвиги на основном фронте наступления намекнул и коллега Машовца по «Информационному сопротивлению» Александр Коваленко.
«Есть устойчивое ощущение, что следующая неделя явит цепочку некоторых событий, которые в краткосрочной перспективе, определенно коренным образом повлияют на динамику трех из пяти плацдармов. Наблюдаем», — анонсировал Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 20:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу два аналитика группы «Информационное сопротивление» 5 августа анонсировали позитивную информацию о ходе контрнаступления ВСУ".