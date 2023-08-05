Военные обозреватели намекают на успехи ВСУ на юге Украины

Сразу два аналитика группы «Информационное сопротивление» 5 августа анонсировали позитивную информацию о ходе контрнаступления ВСУ.

«На Бердянском направлении… интересные события. Похоже, что по рубежу с. Приютное — с. Заветное Желание у противника снова намечается какой-то «казус». Так же, как и в районе с. Урожайное. Более подробно — в понедельник», — написал военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

На предстоящие позитивные сдвиги на основном фронте наступления намекнул и коллега Машовца по «Информационному сопротивлению» Александр Коваленко.

«Есть устойчивое ощущение, что следующая неделя явит цепочку некоторых событий, которые в краткосрочной перспективе, определенно коренным образом повлияют на динамику трех из пяти плацдармов. Наблюдаем», — анонсировал Коваленко.