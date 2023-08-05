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Військові оглядачі натякають на успіхи ЗСУ на півдні України

Події 20:02   05.08.2023
Оксана Горун
Військові оглядачі натякають на успіхи ЗСУ на півдні України

Одразу два аналітики групи “Інформаційний спротив” 5 серпня анонсували позитивну інформацію про хід контрнаступу ЗСУ.

“На Бердянському напрямку… цікаві події. Схоже, що на кордоні с. Приютне – с. Завітне Бажання у противника знову намічається якийсь “казус”. Так само як і в районі с. Урожайне. Детальніше – в понеділок”, – написав військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець.

На майбутні позитивні зрушення на основному фронті наступу натякнув і колега Машовця з “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко.

“Є стійке відчуття, що наступний тиждень явить ланцюжок деяких подій, які в короткостроковій перспективі, безумовно, докорінно вплинуть на динаміку трьох з п’яти плацдармів. Спостерігаємо”, — анонсував Коваленко.

Читайте також:  Армія РФ атакувала на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одразу два аналітики групи “Інформаційний спротив” 5 серпня анонсували позитивну інформацію про хід контрнаступу ЗСУ".