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Два дрона харьковской 92 ОМБр за три дня поразили техники РФ на $2 млн (видео)

Общество 21:50   08.08.2023
Елена Нагорная
Два дрона харьковской 92 ОМБр за три дня поразили техники РФ на $2 млн (видео) Фото: Facebook 92 ОМБр

Два дрона роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, в течение трех дней поразили российской техники на более чем 2 миллиона долларов.

Вся вражеская техника была подбита на Луганщине, сообщает в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Среди пораженной техники оккупантов — танк Т-80, БМП, БТР, грузовик «Урал» и склад материально-технического обеспечения», — пишет Федоров.

Видео: Михаил Федоров

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 21:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два дрона роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, в течение трех дней поразили российской техники на более чем 2 миллиона долларов.".