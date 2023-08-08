Два дрона харьковской 92 ОМБр за три дня поразили техники РФ на $2 млн (видео)

Два дрона роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, в течение трех дней поразили российской техники на более чем 2 миллиона долларов.

Вся вражеская техника была подбита на Луганщине, сообщает в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Среди пораженной техники оккупантов — танк Т-80, БМП, БТР, грузовик «Урал» и склад материально-технического обеспечения», — пишет Федоров.

Видео: Михаил Федоров