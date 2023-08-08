Два дрони харківської 92 ОМБр за три дні вразили техніки РФ на $2 млн (відео)

Два дрони роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, протягом трьох днів вразили російської техніки на понад 2 мільйони доларів.

Усю ворожу техніку було підбито на Луганщині, повідомляє в телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Серед ураженої техніки окупантів — танк Т-80, БМП, БТР, вантажівка «Урал» та склад матеріально-технічного забезпечення”, – пише Федоров.

Відео: Михайло Федоров