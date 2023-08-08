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Два дрони харківської 92 ОМБр за три дні вразили техніки РФ на $2 млн (відео)

Суспільство 21:50   08.08.2023
Олена Нагорна
Два дрони харківської 92 ОМБр за три дні вразили техніки РФ на $2 млн (відео) Фото: фейсбук 92 ОМБр

Два дрони роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, протягом трьох днів вразили російської техніки на понад 2 мільйони доларів.

Усю ворожу техніку було підбито на Луганщині, повідомляє в телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Серед ураженої техніки окупантів — танк Т-80, БМП, БТР, вантажівка «Урал» та склад матеріально-технічного забезпечення”, – пише Федоров.

Відео: Михайло Федоров

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 21:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два дрони роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, протягом трьох днів вразили російської техніки на понад 2 мільйони доларів.".