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Взорвавшийся завод под Москвой производит оптику военного назначения

Мир 16:33   09.08.2023
Оксана Якушко
Взорвавшийся завод под Москвой производит оптику военного назначения Фото: соцсети

Завод в Сергиевом Пасаде, на котором сегодня произошёл взрыв, производит оптические приборы военного назначения.

«Предприятие является «ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения», говорится на его сайте. Завод входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», — пишет «Новая газета. Европа».

Кроме оптики для офтальмологии, на заводе разрабатывают и производят оптические и оптико-электронные приборы для силовиков: согласно данным госзакупок, это оптические прицелы, прицелы ночного видения, бинокли и прочее оборудование, предназначенное для Росгвардии.

Предприятие поставляет оборудование для авиаремонтного завода в Краснодарском крае, который, в свою очередь, восстанавливает военные самолёты. Также у «Загорского оптико-механического завода» есть действующая лицензия на обслуживание вооружения и военной техники.

Часть территории завода использовали не по назначению и сдавали в аренду другим компаниям. С 2004 года там появились склады фирмы «Пиро-Росс», которая торгует пиротехникой и занимается организацией салютов для празднования Дня Победы по госконтрактам.

Согласно заявлениям властей, взрыв произошёл именно на складе компании «Пиро-Росс». По предварительным данным, причиной взрыва стало «нарушение технологических процессов».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Гендиректора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева уже доставили на допрос. Он утверждает, что взрыв произошёл на соседнем складе, где хранились металлические трубы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 16:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завод в Сергиевом Пасаде, на котором сегодня произошёл взрыв, производит оптические приборы военного назначения.".