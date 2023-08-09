Взорвавшийся завод под Москвой производит оптику военного назначения

Завод в Сергиевом Пасаде, на котором сегодня произошёл взрыв, производит оптические приборы военного назначения.

«Предприятие является «ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения», говорится на его сайте. Завод входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», — пишет «Новая газета. Европа».

Кроме оптики для офтальмологии, на заводе разрабатывают и производят оптические и оптико-электронные приборы для силовиков: согласно данным госзакупок, это оптические прицелы, прицелы ночного видения, бинокли и прочее оборудование, предназначенное для Росгвардии.

Предприятие поставляет оборудование для авиаремонтного завода в Краснодарском крае, который, в свою очередь, восстанавливает военные самолёты. Также у «Загорского оптико-механического завода» есть действующая лицензия на обслуживание вооружения и военной техники.

Часть территории завода использовали не по назначению и сдавали в аренду другим компаниям. С 2004 года там появились склады фирмы «Пиро-Росс», которая торгует пиротехникой и занимается организацией салютов для празднования Дня Победы по госконтрактам.

Согласно заявлениям властей, взрыв произошёл именно на складе компании «Пиро-Росс». По предварительным данным, причиной взрыва стало «нарушение технологических процессов».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Гендиректора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева уже доставили на допрос. Он утверждает, что взрыв произошёл на соседнем складе, где хранились металлические трубы.