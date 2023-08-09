Завод, що вибухнув під Москвою, виробляє оптику військового призначення

Завод у Сергієвому Пасаді, на якому сьогодні стався вибух, виробляє оптичні прилади військового призначення.

«Підприємство є «провідним розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров’я», йдеться на його сайті. Завод входить до холдингу «Швабе» держкорпорації «Ростех», пише «Нова газета. Європа».

Крім оптики для офтальмології, на заводі розробляють та виробляють оптичні та оптико-електронні прилади для силовиків: згідно з даними держзакупівель, це оптичні приціли, приціли нічного бачення, біноклі та інше обладнання, призначене для Росгвардії.

Підприємство постачає обладнання для авіаремонтного заводу в Краснодарському краї, який відновлює військові літаки. Також «Загорський оптико-механічний завод» має діючу ліцензію на обслуговування озброєння та військової техніки.

Частину території заводу використовували не за призначенням та здавали в оренду іншим компаніям. З 2004 року там з’явилися склади фірми «Піро-Рос», яка торгує піротехнікою та займається організацією салютів для святкування Дня Перемоги за держконтрактами.

Відповідно до заяв влади, вибух стався саме на складі компанії «Піро-Рос». За попередніми даними, причиною вибуху стало порушення технологічних процесів.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом події. Гендиректора компанії “Піро-Рос” Сергія Чанкаєва вже доставили на допит. Він стверджує, що вибух стався на сусідньому складі, де зберігали металеві труби.