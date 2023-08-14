Где на Харьковщине армия РФ нанесла авиаудары, рассказали в Генштабе

Армия РФ в течение суток на Купянском направлении нанесла авиаудары в районах Ивановки и Загрызово Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Новомлинск, Ольшана, Синьковка, Купянск, Подолы и Бугаевка.