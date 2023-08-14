Где на Харьковщине армия РФ нанесла авиаудары, рассказали в Генштабе
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в течение суток на Купянском направлении нанесла авиаудары в районах Ивановки и Загрызово Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Новомлинск, Ольшана, Синьковка, Купянск, Подолы и Бугаевка.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 19:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Купянском направлении нанесла авиаудары в районах Ивановки и Загрызово Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".