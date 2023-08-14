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Де на Харківщині армія РФ завдала авіаударів, розповіли в Генштабі

Події 19:45   14.08.2023
Олена Нагорна
Де на Харківщині армія РФ завдала авіаударів, розповіли в Генштабі

Армія РФ протягом доби на Куп’янському напрямку завдала авіаударів у районах Іванівки та Загризового Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Стрілеча, Лук’янці, Новомлинськ, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Подоли та Бугаївка.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 19:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Куп’янському напрямку завдала авіаударів у районах Іванівки та Загризового Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".