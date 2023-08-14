Де на Харківщині армія РФ завдала авіаударів, розповіли в Генштабі

Армія РФ протягом доби на Куп’янському напрямку завдала авіаударів у районах Іванівки та Загризового Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Стрілеча, Лук’янці, Новомлинськ, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Подоли та Бугаївка.