Де на Харківщині армія РФ завдала авіаударів, розповіли в Генштабі
Армія РФ протягом доби на Куп’янському напрямку завдала авіаударів у районах Іванівки та Загризового Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Стрілеча, Лук’янці, Новомлинськ, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Подоли та Бугаївка.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 19:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Куп’янському напрямку завдала авіаударів у районах Іванівки та Загризового Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".