С «горячей» Купянщины за неделю вывезли более 400 человек – Синегубов (фото)

Продолжается эвакуация из опасных громад Купянского района Харьковской области. За 15 августа вывезли еще 92 человека, в том числе 50 женщин и 6 жителей с инвалидностью, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В общем с 9 августа с Купянщины эвакуировали 436 человек, в том числе 128 детей, добавил Синегубов.