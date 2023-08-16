С «горячей» Купянщины за неделю вывезли более 400 человек – Синегубов (фото)
Фото: Олег Синегубов
Продолжается эвакуация из опасных громад Купянского района Харьковской области. За 15 августа вывезли еще 92 человека, в том числе 50 женщин и 6 жителей с инвалидностью, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В общем с 9 августа с Купянщины эвакуировали 436 человек, в том числе 128 детей, добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается эвакуация из опасных громад Купянского района Харьковской области. За 15 августа вывезли еще 92 человека, в том числе 50 женщин и 6 жителей с инвалидностью, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".