Live
  • Ср 16.08.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

С «горячей» Купянщины за неделю вывезли более 400 человек – Синегубов (фото)

Общество 11:25   16.08.2023
Виктория Яковенко
С «горячей» Купянщины за неделю вывезли более 400 человек – Синегубов (фото) Фото: Олег Синегубов

Продолжается эвакуация из опасных громад Купянского района Харьковской области. За 15 августа вывезли еще 92 человека, в том числе 50 женщин и 6 жителей с инвалидностью, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В общем с 9 августа с Купянщины эвакуировали 436 человек, в том числе 128 детей, добавил Синегубов.

05 03 02

01
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: С Купянщины эвакуировали сто человек, под обстрел попали волонтеры — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)
В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)
16.08.2023, 08:57
Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»
Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»
16.08.2023, 08:35
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
15.08.2023, 08:58
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении
16.08.2023, 10:38
Синегубов — о взрывах в Харькове: «Спасибо силам ПВО»
Синегубов — о взрывах в Харькове: «Спасибо силам ПВО»
16.08.2023, 09:21
В Харьковской области ищут двух мужчин: полиция просит помощи
В Харьковской области ищут двух мужчин: полиция просит помощи
16.08.2023, 11:48

Новости по теме:

09:52
Утром по Харьковщине ударили КАБ — ХОВА
09:21
Синегубов — о взрывах в Харькове: «Спасибо силам ПВО»
08:57
В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)
08:35
Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»
19:26
С Купянщины эвакуировали сто человек, под обстрел попали волонтеры — Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «С «горячей» Купянщины за неделю вывезли более 400 человек – Синегубов (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается эвакуация из опасных громад Купянского района Харьковской области. За 15 августа вывезли еще 92 человека, в том числе 50 женщин и 6 жителей с инвалидностью, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".