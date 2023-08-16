З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли понад 400 людей – Синєгубов (фото)

Триває евакуація із небезпечних громад Куп’янського району Харківської області. За 15 серпня вивезли ще 92 людини, зокрема 50 жінок та 6 жителів з інвалідністю, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом з 9 серпня з Куп’янщини евакуювали 436 людей, в тому числі 128 дітей, додав Синєгубов.