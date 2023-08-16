З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли понад 400 людей – Синєгубов (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Триває евакуація із небезпечних громад Куп’янського району Харківської області. За 15 серпня вивезли ще 92 людини, зокрема 50 жінок та 6 жителів з інвалідністю, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Загалом з 9 серпня з Куп’янщини евакуювали 436 людей, в тому числі 128 дітей, додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 11:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває евакуація із небезпечних громад Куп’янського району Харківської області. За 15 серпня вивезли ще 92 людини, зокрема 50 жінок та 6 жителів з інвалідністю, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".