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Сводка Генштаба: удары по Украине и попытка наступать на Купянском направлении

Происшествия 19:25   16.08.2023
Елена Нагорная
Сводка Генштаба: удары по Украине и попытка наступать на Купянском направлении

В Харьковской области в течение суток армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Одноробовка, Стогнии, Уды, Зеленое, Гатище, Ольшана, Петропавловка и Чернещина.

«В течение суток по Украине враг нанес 7 ракетных и 67 авиационных ударов. Также совершил 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе дети. Разрушениям подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, а также жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Сегодня нашей противовоздушной обороной уничтожено 2 крылатые ракеты Х-59 и 13 вражеских БпЛА «Shahed-136/131», — также рассказали в Генштабе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 19:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в течение суток армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".