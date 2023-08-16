Зведення Генштабу: удари по Україні та спроба наступати на Куп’янщині

На Харківщині протягом доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище, Вільшана, Петропавлівка та Чернещина.

“Протягом доби по Україні ворог завдав 7 ракетних та 67 авіаційних ударів. Також здійснив 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, а також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сьогодні нашою протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети Х-59 та 13 ворожих БпЛА “Shahed-136/131”, – також розповіли в Генштабі.