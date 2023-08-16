Live
  • Ср 16.08.2023
    • Харків
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Зведення Генштабу: удари по Україні та спроба наступати на Куп’янщині

Події 19:25   16.08.2023
Олена Нагорна
Зведення Генштабу: удари по Україні та спроба наступати на Куп’янщині

На Харківщині протягом доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище, Вільшана, Петропавлівка та Чернещина.

“Протягом доби по Україні ворог завдав 7 ракетних та 67 авіаційних ударів. Також здійснив 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, а також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сьогодні нашою протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети Х-59 та 13 ворожих БпЛА “Shahed-136/131”, – також розповіли в Генштабі.

Читайте також: Шахеди, С-300 і Х-22: Синєгубов – про удари по Харківщині та їхні наслідки

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Зведення Генштабу: удари по Україні та спроба наступати на Куп’янщині
Зведення Генштабу: удари по Україні та спроба наступати на Куп’янщині
16.08.2023, 19:25
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
16.08.2023, 16:12
Синєгубов – про вибухи в Харкові: “Дякуємо силам ППО”
Синєгубов – про вибухи в Харкові: “Дякуємо силам ППО”
16.08.2023, 09:21
200 тис вкрала фірма на ремонті розбитого РФ дому на Харківщині: справа в суді
200 тис вкрала фірма на ремонті розбитого РФ дому на Харківщині: справа в суді
16.08.2023, 19:06
Понад 45 тисяч людей за місяць. Де в ЄС зростає кількість українських біженців
Понад 45 тисяч людей за місяць. Де в ЄС зростає кількість українських біженців
16.08.2023, 19:04
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
15.08.2023, 12:41

Новини за темою:

19:06
200 тис вкрала фірма на ремонті розбитого РФ дому на Харківщині: справа в суді
18:27
Шахеди, С-300 і Х-22: Синєгубов – про удари по Харківщині та їхні наслідки
17:57
У Київському районі Харкова ліквідували 285 аварій на мережах холодної води
17:21
Росіяни штурмують Куп’янський напрямок загонами з в’язнів – Сирський
16:57
Росіяни били по Харківському, Куп‘янському та Чугуївському районах – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зведення Генштабу: удари по Україні та спроба наступати на Куп’янщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 19:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".