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На взятке в 39 тыс грн погорел директор коммунального предприятия в Харькове

Происшествия 18:06   18.08.2023
Оксана Якушко
На взятке в 39 тыс грн погорел директор коммунального предприятия в Харькове

Следователи сообщили о подозрении директору КП, который за оформление технической документации на дом и присвоение кадастрового номера на земельный участок, расположенный в Чугуевском районе, получил около 39 тысяч гривен, сообщила полиция Харьковской области.

52-летний директор одного из коммунальных предприятий в начале февраля прошлого года предложил харьковчанке, представлявшей интересы особы, за 12 тысяч гривен выдать технический паспорт на дом, присвоить кадастровый номер на земельный участок и узаконить пристройки.

Получив сначала 5 тысяч гривен, чиновник решил увеличить сумму вознаграждения до 15 тысяч. Злоумышленник предложил женщине перечислить остаток суммы 10 тысяч гривен на банковскую карту жены. Но, как выяснилось, этой суммы чиновнику оказалось недостаточно, и в конце июля этого года подозреваемый потребовал и получил еще 12 тысяч гривен.

17 августа работники отдела полиции №3 ХРУП №1 совместно с сотрудниками Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области и работниками 7 управления (по обслуживанию Харьковской области) ДСР НПУ поймали мужчину при получении денег.

Чиновника задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Читайте также: В Харькове бесправный водитель предлагал копам 200 долларов взятки

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 18:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении директору КП, который за оформление технической документации на дом и присвоение кадастрового номера на земельный участок, расположенный в Чугуевском районе, получил около 39 тысяч гривен, сообщила полиция Харьковской области.".