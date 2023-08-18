На хабарі в 39 тисяч грн погорів директор комунального підприємства у Харкові

Слідчі повідомили про підозру директору КП, який за оформлення технічної документації додому та присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку, розташовану у Чугуївському районі, отримав близько 39 тисяч гривень, повідомила поліція Харківської області.

52-річний директор одного з комунальних підприємств на початку лютого минулого року запропонував харків’янці, яка представляла інтереси особи, за 12 тисяч гривень видати технічний паспорт на будинок, присвоїти кадастровий номер на земельну ділянку та узаконити прибудови.

Отримавши спочатку 5 тисяч гривень, службовець вирішив збільшити суму винагороди до 15 тисяч. Зловмисник запропонував жінці перерахувати залишок суми 10 тисяч гривень на банківську картку дружини. Але, як з’ясувалося, цієї суми ділку виявилося не достатньо, і в кінці липня цього року підозрюваний загадав та отримав ще 12 тисяч гривень.

17 серпня працівники відділу поліції № 3 ХРУП № 1 спільно з співробітниками Харківської окружної прокуратури Харківської області та працівниками 7 управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ викрили чоловіка при отриманні грошей.

Службовця затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.