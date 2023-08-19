Ночная атака «Шахедов», обстрелы и наступление на Харьковщине: данные Генштаба

Армия РФ ночью очередной раз пыталась атаковать Украину с помощью «Шахедов». В Харьковской области враг вел наступательные действия в районе Синьковки и продолжал обстрелы.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны «Shahed-136/131″. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение ночи на Харьковщине воздушная тревога звучала дважды. В 23:45 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки БПЛА.

Затяжная тревога длилась до 02:35 и распространялась по территории Украины. В некоторых регионах сообщали о работе ПВО. Информации о «прилетах» по состоянию на 7:00 утра не было. Вторая тревога была с 04:13. В 04:42 прозвучал отбой.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Стрелечья, Волчанск, Красный Яр, Землянки Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Куриловки, Кисловки и Глушковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись следующие населенные пункты: Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

Также армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

В целом за сутки враг нанес по территории Украины три ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 36 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в Генштабе.