Нічна атака “Шахедів”, обстріли та наступ на Харківщині: дані Генштабу

Армія РФ вночі вкотре намагалася атакувати Україну за допомогою “Шахедів”. На Харківщині ворог вів наступальні дії в районі Синьківки та продовжував обстріли.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом ночі на Харківщині повітряна тривога лунала двічі. О 23:45 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки БПЛА.

Затяжна тривога тривала до 02:35 і ширилася територією України. У деяких регіонах повідомляли про роботу ППО. Інформації про “прильоти” станом на 7:00 ранку не було. Друга тривога була з 4:13. О 04:42 пролунав відбій. Зранку ПС ЗСУ повідомили про збиття 15 з 17 ворожих “Шахедів”, якими атакували Україну росіяни.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Стрілеча, Вовчанськ, Красний Яр, Землянки на Харківщині. На Куп’янському напрямку завдав авіаційних ударів в районах Курилівки, Кислівки та Глушківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти: Кам’янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області“, – поінформували в ГШ.

Також армія РФ вела безуспішні наступальні дії у районі Синьківки.

Загалом за добу ворог завдав по території України три ракетні та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 36 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували в Генштабі.