На юге Харьковщины стихия сегодня срывала крыши и валила деревья (фото)

В городе Лозовая Харьковской области оценивают последствия сегодняшней непогоды — ливня с градом и шквальным ветром. От разгула стихии пострадала и восточная часть громады, сообщает в Telegram ее глава Сергей Зеленский.

По его словам, коммунальщики убирают проезжие части и совместно с энергетиками расчищают аварийные участки. Начинает работать специальная комиссия, которая будет фиксировать повреждения.

«Более 100 поваленных деревьев, оборванные провода, сорванные крыши… И это только предварительные последствия непогоды в Лозовой… В Панютино повалило много деревьев, в Катериновке сорвало кровли в учебных заведениях, повредило помещения агропредприятия, оборвало провода, есть последствия и в Садовском старостинском округе», — пишет Зеленский.

К ликвидации последствий непогоды, отмечает глава громады, приобщаются социальные партнеры и неравнодушные жители.



Фото: Сергей Зеленский