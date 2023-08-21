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На юге Харьковщины стихия сегодня срывала крыши и валила деревья (фото)

Общество 21:39   21.08.2023
Елена Нагорная
На юге Харьковщины стихия сегодня срывала крыши и валила деревья (фото) Фото: Сергей Зеленский

В городе Лозовая Харьковской области оценивают последствия сегодняшней непогоды — ливня с градом и шквальным ветром. От разгула стихии пострадала и восточная часть громады, сообщает в Telegram ее глава Сергей Зеленский.

По его словам, коммунальщики убирают проезжие части и совместно с энергетиками расчищают аварийные участки. Начинает работать специальная комиссия, которая будет фиксировать повреждения.

«Более 100 поваленных деревьев, оборванные провода, сорванные крыши… И это только предварительные последствия непогоды в Лозовой… В Панютино повалило много деревьев, в Катериновке сорвало кровли в учебных заведениях, повредило помещения агропредприятия, оборвало провода, есть последствия и в Садовском старостинском округе», — пишет Зеленский.

К ликвидации последствий непогоды, отмечает глава громады, приобщаются социальные партнеры и неравнодушные жители.


Фото: Сергей Зеленский

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 21:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Лозовая Харьковской области оценивают последствия сегодняшней непогоды — ливня с градом и шквальным ветром. От разгула стихии пострадала и восточная часть громады, сообщает в Telegram ее глава Сергей Зеленский.".