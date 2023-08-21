На Харьковщине во вторник – грозы: синоптики предупреждают об опасности

Об опасных погодных явлениях во вторник, 22 августа, предупреждает жителей Харьковской области региональный центр по гидрометеорологии.

Утром и днем в Харькове и области ожидаются грозы. Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, говорится в сообщении.