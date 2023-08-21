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На Харьковщине во вторник – грозы: синоптики предупреждают об опасности

Общество 13:52   21.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине во вторник – грозы: синоптики предупреждают об опасности Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных погодных явлениях во вторник, 22 августа, предупреждает жителей Харьковской области региональный центр по гидрометеорологии.

Утром и днем в Харькове и области ожидаются грозы. Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 13:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных погодных явлениях во вторник, 22 августа, предупреждает жителей Харьковской области региональный центр по гидрометеорологии.".