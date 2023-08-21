На Харьковщине во вторник – грозы: синоптики предупреждают об опасности
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Об опасных погодных явлениях во вторник, 22 августа, предупреждает жителей Харьковской области региональный центр по гидрометеорологии.
Утром и днем в Харькове и области ожидаются грозы. Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 13:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных погодных явлениях во вторник, 22 августа, предупреждает жителей Харьковской области региональный центр по гидрометеорологии.".