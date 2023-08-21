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На Харківщині у вівторок – грози: синоптики попереджають про небезпеку

Суспільство 13:52   21.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині у вівторок – грози: синоптики попереджають про небезпеку Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні погодні явища у вівторок, 22 серпня, попереджає мешканців Харківської області регіональний центр із гідрометеорології.

Вранці та вдень у Харкові та області очікуються грози. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 13:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні погодні явища у вівторок, 22 серпня, попереджає мешканців Харківської області регіональний центр із гідрометеорології.".