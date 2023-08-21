На Харківщині у вівторок – грози: синоптики попереджають про небезпеку

Про небезпечні погодні явища у вівторок, 22 серпня, попереджає мешканців Харківської області регіональний центр із гідрометеорології.

Вранці та вдень у Харкові та області очікуються грози. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, йдеться у повідомленні.