На Харківщині у вівторок – грози: синоптики попереджають про небезпеку
Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології
Про небезпечні погодні явища у вівторок, 22 серпня, попереджає мешканців Харківської області регіональний центр із гідрометеорології.
Вранці та вдень у Харкові та області очікуються грози. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні погодні явища у вівторок, 22 серпня, попереджає мешканців Харківської області регіональний центр із гідрометеорології.".