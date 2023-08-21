На півдні Харківщини стихія сьогодні зривала дахи та валила дерева (фото)

У місті Лозова Харківської області оцінюють наслідки сьогоднішньої негоди – зливи із градом та шквальним вітром. Від розгулу стихії постраждала і східна частина громади, повідомляє її голова Сергій Зеленський.

За його словами, комунальники прибирають проїжджі частини та спільно з енергетиками розчищають аварійні ділянки. Починає працювати спеціальна комісія, яка фіксуватиме пошкодження.

“Понад 100 повалених дерев, обірвані дроти, зірвані дахи… І це лише попередні наслідки негоди у Лозовій… У Панютиному повалило багато дерев, у Катеринівці позривало покрівлі у навчальних закладах, пошкодило приміщення агропідприємства, обірвало дроти, є наслідки й у Садівському старостинському окрузі”, – пише Зеленський.

До ліквідації наслідків негоди, зазначає голова громади, долучаються соціальні партнери та небайдужі мешканці.



Фото: Сергій Зеленський