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На півдні Харківщини стихія сьогодні зривала дахи та валила дерева (фото)

Суспільство 21:39   21.08.2023
Олена Нагорна
На півдні Харківщини стихія сьогодні зривала дахи та валила дерева (фото)

У місті Лозова Харківської області оцінюють наслідки сьогоднішньої негоди – зливи із градом та шквальним вітром. Від розгулу стихії постраждала і східна частина громади, повідомляє її голова Сергій Зеленський.

За його словами, комунальники прибирають проїжджі частини та спільно з енергетиками розчищають аварійні ділянки. Починає працювати спеціальна комісія, яка фіксуватиме пошкодження.

“Понад 100 повалених дерев, обірвані дроти, зірвані дахи… І це лише попередні наслідки негоди у Лозовій… У Панютиному повалило багато дерев, у Катеринівці позривало покрівлі у навчальних закладах, пошкодило приміщення агропідприємства, обірвало дроти, є наслідки й у Садівському старостинському окрузі”, – пише Зеленський.

До ліквідації наслідків негоди, зазначає голова громади, долучаються соціальні партнери та небайдужі мешканці.


Фото: Сергій Зеленський

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 21:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Лозова Харківської області оцінюють наслідки сьогоднішньої негоди – зливи із градом та шквальним вітром. Від розгулу стихії постраждала і східна частина громади, повідомляє її голова Сергій Зеленський.".