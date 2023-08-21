На півдні Харківщини стихія сьогодні зривала дахи та валила дерева (фото)
У місті Лозова Харківської області оцінюють наслідки сьогоднішньої негоди – зливи із градом та шквальним вітром. Від розгулу стихії постраждала і східна частина громади, повідомляє її голова Сергій Зеленський.
За його словами, комунальники прибирають проїжджі частини та спільно з енергетиками розчищають аварійні ділянки. Починає працювати спеціальна комісія, яка фіксуватиме пошкодження.
“Понад 100 повалених дерев, обірвані дроти, зірвані дахи… І це лише попередні наслідки негоди у Лозовій… У Панютиному повалило багато дерев, у Катеринівці позривало покрівлі у навчальних закладах, пошкодило приміщення агропідприємства, обірвало дроти, є наслідки й у Садівському старостинському окрузі”, – пише Зеленський.
До ліквідації наслідків негоди, зазначає голова громади, долучаються соціальні партнери та небайдужі мешканці.
Фото: Сергій Зеленський
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 21:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Лозова Харківської області оцінюють наслідки сьогоднішньої негоди – зливи із градом та шквальним вітром. Від розгулу стихії постраждала і східна частина громади, повідомляє її голова Сергій Зеленський.".