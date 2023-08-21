Враг контролирует лишь южную часть Работино — Машовец о ситуации на юге

Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец пока не подтвердил сообщения о взятии ВСУ Работино, которые ночью разнеслись по соцсетям со ссылками на «плач» российских военкоров.

При этом ситуация для врага на юге Украины явно усугубляется.

» На Токмакском направлении, противник, очевидно, понял, что в общем контексте украинского наступления важна ситуация не только в самом с. Работино (лишь южную часть которого он контролирует), но и происходящее восточнее и западнее села… Особенно это касается восточного фланга этого района, где передовые подразделения ВСУ уже вышли на первые позиции главного рубежа обороны противника на ширине по фронту почти в 4,5 км. В свою очередь, передовые подразделения ВСУ, действуя с востока на запад, очевидно продвинулись и в сторону с. Копани, вдоль линии опорных пунктов противника», — сообщил Машовец утром 21 августа.

По информации военного обозревателя, на этом направлении у РФ нет такого набора полков и бригад в резерве, как тот, что развернут на Бердянском направлении. В основном, используют формирования батальонного уровня.

«Кроме того, очевидно, что «приятности» для российского командования, в этом смысле, оказывают и события на участке обороны 70-го мсп (это район с. Новопокровка, южнее его и местность по обе стороны дороги Н-08), где передовые подразделения ВСУ также активизировались. Да и в полосе обороны соседней 38-й омсбр противника из состава 35-й ОВА тоже что-то стало «беспокойно» по направлению на Луговское и Новокарловку… в сторону г. Пологи», — отметил Машовец.

Тем временем на Бердянском направлении, по наблюдениям «Информационного сопротивления», командование РФ «таки решило вплотную заняться фланговыми районами, относительно основной дирекции украинского наступления на с. Старомлиновка». Туда подтягивают дополнительные силы. Действия врага Машовец оценил как адекватные, хотя и предпринятые с определенным опозданием.

«Должны констатировать, противник также учится, в том числе и на своих ошибках. Это, в полной мере, касается и сферы управления войсками и оперативного искусства», — прокомментировал Машовец.

Несмотря на ряд рациональных решений, принятых командованием РФ, в ближайшее время, по мнению аналитика, врагу придется решать три проблемы на Бердянском направлении.

«Район с. Заветное Желание, удержать его исключительно силами 60-й омсбр и «детьми лейтенанта Ходаковского», в условиях обхода села с востока будет ну-у-у очень сложно… Район с. Приютное и севернее… хотя противник «упирается» всеми своими четырьмя конечностями, чтобы удержать этот н.п., но если ВСУ найдут способ — как в него зайти, вероятность «казуса» с теми подразделениями противника, которые еще остаются северо-восточнее него, резко возрастет… Ну и, собственно, направление Новодонецкое – Керменчик. Хотя россияне там «уплотнились», но проезд по одноименной дороге до самого с. Новодонецкое там для них очень усложнен… По сути, оно уже охвачено с трех сторон и его удержание будет требовать от противника ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ усилий», — оценил аналитик.

Подытоживая, Машовец сообщил, что российское командование сейчас выискивает резервы для Южной операционной зоны «в темпе вальса».

«Потому что «затрещало» не только по направлению на Бердянск, но и на Токмак, начало «потрескивать» и на Пологовском направлении, и под Угледаром», — подчеркнул военный обозреватель.