Ворог контролює лише південну частину Роботиного – Машовець про контрнаступ

Військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець поки не підтвердив повідомлення про взяття ЗСУ Роботиного, які вночі рознеслися по соцмережах із посиланнями на “плач” російських “військкорів”.

При цьому ситуація для ворога на півдні України явно погіршується.

“На Токмацькому напрямку противник, очевидно, зрозумів, що в загальному контексті українського наступу важлива ситуація не тільки в самому с. Роботине (лише південну частину якого він контролює), а й те, що відбувається на схід і на захід від села… Особливо це стосується східного флангу цього району, де передові підрозділи ЗСУ вже вийшли на перші позиції головного рубежу оборони противника на ширині по фронту майже в 4,5 км вздовж лінії опорних пунктів противника”, – повідомив Машовець вранці 21 серпня.

За інформацією військового оглядача, на цьому напрямку РФ не має такого набору полків і бригад у резерві, як той, що розгорнутий на Бердянському напрямку. В основному використовують формування батальйонного рівня.

“Крім того, очевидно, що “приємності” для російського командування, в цьому сенсі, надають і події на ділянці оборони 70-го мсп (це район с. Новопокровка, на південь від нього та місцевість по обидва боки дороги Н-08), де передові підрозділи ЗСУ також активізувалися, та й у смузі оборони сусідньої 38-ї омсбр супротивника зі складу 35-ї ОВА теж щось стало “неспокійно” у напрямку на Лугівське та Новокарлівку… у бік м. Пологи”, – зазначив Машовець.

Тим часом на Бердянському напрямку, за спостереженнями “Інформаційного спротиву”, командування РФ “таки вирішило впритул зайнятися фланговими районами щодо основної дирекції українського наступу на с. Старомлинівка”. Туди підтягують додаткові сили. Дії ворога Машовець оцінив як адекватні, хоч і вжиті з певним запізненням.

“Маємо констатувати, противник також навчається, у тому числі й на своїх помилках. Це повною мірою стосується також сфери управління військами та оперативного мистецтва”, – прокоментував Машовець.

Попри низку раціональних рішень, ухвалених командуванням РФ, найближчим часом, на думку аналітика, ворогові доведеться розв’язувати три проблеми на Бердянському напрямку.

“Район с. Завітне Бажання, утримати його виключно силами 60-ї омсбр та “дітьми лейтенанта Ходаковського”, в умовах обходу села зі сходу буде ну-у-у дуже складно… Район с. Приютне і північніше… хоча противник “упирається” всіма своїми чотирма кінцівками, щоб утримати цей н.п., але якщо ЗСУ знайдуть спосіб – як до нього зайти, ймовірність “казусу” з тими підрозділами противника, які ще залишаються на північний схід від нього, різко зросте… Ну і, власне, напрямок Новодонецьке – Керменчик Хоча росіяни там “ущільнилися”, але проїзд однойменною дорогою до самого с. Новодонецьке там для них дуже ускладнений… По суті, він уже охоплений з трьох сторін і його утримання вимагатиме від противника ДОДАТКОВИХ зусиль”, – оцінив аналітик.

Підсумовуючи, Машовець повідомив, що російське командування зараз вишукує резерви для Південної операційної зони “в темпі вальсу”.

“Адже “затріщало” не лише в напрямку на Бердянськ, а й на Токмак, почало “потріскувати” і на Пологівському напрямку, і під Вугледаром”, – наголосив військовий оглядач.