На Харьковщине задержали педагога, «возглавлявшую» лицей под руководством РФ
Сотрудники СБУ задержали и сообщили о подозрении 68-летней жительнице села Колодезное в Купянском районе, которая во время оккупации возглавила местный лицей и внедряла стандарты образования РФ.
Об этом сообщает пресс-секретарь облуправления СБУ Владислав Абдула.
По его словам, в начале июля 2022 года коллаборантка заняла должность «и.о. директора» в незаконно созданном учебном заведении – так называемом «Колодезненском лицее Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».
На этой должности коллаборантка собирала списки учителей, которые были согласны сотрудничать с вражеской администрацией и назначала их на должности своими приказами. По ее указанию, в новом учебном году ведение образовательного процесса в лицее должно было осуществляться исключительно на русском языке, а оценка знаний учащихся – по 5-балльной системе, используемой в РФ.
Кроме этого, злоумышленница отправляла учителей лицея в российский Курск на «курсы повышения квалификации».
После деоккупации района коллаборантка пыталась «залечь на дно», однако правоохранители ее задержали.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СБУ задержали и сообщили о подозрении 68-летней жительнице села Колодезное в Купянском районе, которая во время оккупации возглавила местный лицей и внедряла стандарты образования РФ.".