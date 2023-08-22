На Харківщині затримали освітянку, яка «очолювала» ліцей під керівництвом РФ
Співробітники СБУ затримали та повідомили про підозру 68-річній мешканці села Колодязне на Куп’янщині, яка під час окупації очолила місцевий ліцей та впроваджувала стандарти освіти РФ.
Про це повідомляє речник облуправління СБУ Владислав Абдула.
За його словами на початку липня 2022 року колаборантка обійняла посаду «и.о. директора» у незаконно створеному закладі освіти – так званому «Колодязненському ліцеї Військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».
На цій посаді колаборантка збирала списки вчителів, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією та призначала їх на посади своїми наказами. За її вказівкою, у новому навчальному році ведення освітнього процесу в ліцеї повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів – за 5-бальною системою, що використовується у РФ.
Крім цього, зловмисниця направляла вчителів ліцею до російського Курська на «курси підвищення кваліфікації».
Після деокупації району колаборантка намагалася «залягти на дно», однак правоохоронці її затримали.
Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СБУ затримали та повідомили про підозру 68-річній мешканці села Колодязне на Куп’янщині, яка під час окупації очолила місцевий ліцей та впроваджувала стандарти освіти РФ.".