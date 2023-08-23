Машовец оценил, готовятся ли ВСУ форсировать Днепр
Пока что действия ВСУ на правом берегу Днепра выполняют задачу «троллинга российского командования», считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
Противнику пока так ничего и не удалось сделать с «присутствием ВСУ» на левом берегу Днепра, немного западнее с. Казачьи Лагеря.
«Насколько я понял, основные позиции первой линии обороны противника оборудованы вдоль дороги, ведущей из Олешек в Новую Каховку по берегу Днепра… И любое приближение ВСУ к этому рубежу в любом месте вызывает у российского командования ГВ «Днепр» приступы идиосинкразии — оно «тут же» начинает стягивать в это место все, что «возможно и невозможно», и сразу «контратакует». По-моему, это слишком нервная реакция», — пишет Машовец в обзоре 23 августа.
Он отметил, что на правом берегу Днепра ВСУ действуют малыми пехотными группами. Обозреватель считает, что главная цель вылазок «состоит в троллинге российского командования — так сказать, чтобы держать его «в тонусе».
«Серьезной подготовки к операции типа «скачок за Днепр» ВСУ явно не демонстрируют. Ибо лишних, дополнительных войск (сил), чтобы «активничать» еще и на этом направлении, у них, очевидно, нет… Создать россиянам «нервическую обстановку» — это всегда «пжлста», но найти две-три «дополнительных» полноценных бригады, а потом еще парочку — для закрепления, или развития наступления (и, соответственно, адекватное количество арты и ПВО), гораздо сложнее», — считает военный обозреватель.
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Впрочем, он полностью не отбросил вариант и подобного развития событий, но на определенных условиях.
«Конечно, если россияне, в конце концов, «упарятся» бегать вдоль Днепра туда-сюда за каждой нашей ДРГ… и сами «примут тяжелое, но нужное решение», то никто не будет возражать… Но добровольно «топить» в Днепре свои войска путем «его форсирования значительными силами» ГШ ВСУ также явно не собирается… По крайней мере, пока», — сделал вывод Машовец.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока что действия ВСУ на правом берегу Днепра выполняют задачу «троллинга российского командования», считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец".