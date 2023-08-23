Live
  • Ср 23.08.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

Машовец оценил, готовятся ли ВСУ форсировать Днепр

Происшествия 11:04   23.08.2023
Оксана Горун
Машовец оценил, готовятся ли ВСУ форсировать Днепр Иллюстрация: картаDeepState

Пока что действия ВСУ на правом берегу Днепра выполняют задачу «троллинга российского командования», считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Противнику пока так ничего и не удалось сделать с «присутствием ВСУ» на левом берегу Днепра, немного западнее с. Казачьи Лагеря.

«Насколько я понял, основные позиции первой линии обороны противника оборудованы вдоль дороги, ведущей из Олешек в Новую Каховку по берегу Днепра… И любое приближение ВСУ к этому рубежу в любом месте вызывает у российского командования ГВ «Днепр» приступы идиосинкразии — оно «тут же» начинает стягивать в это место все, что «возможно и невозможно», и сразу «контратакует». По-моему, это слишком нервная реакция», — пишет Машовец в обзоре 23 августа.

Он отметил, что на правом берегу Днепра ВСУ действуют малыми пехотными группами. Обозреватель считает, что главная цель вылазок «состоит в троллинге российского командования — так сказать, чтобы держать его «в тонусе».

«Серьезной подготовки к операции типа «скачок за Днепр» ВСУ явно не демонстрируют. Ибо лишних, дополнительных войск (сил), чтобы «активничать» еще и на этом направлении, у них, очевидно, нет… Создать россиянам «нервическую обстановку» — это всегда «пжлста», но найти две-три «дополнительных» полноценных бригады, а потом еще парочку — для закрепления, или развития наступления (и, соответственно, адекватное количество арты и ПВО), гораздо сложнее», — считает военный обозреватель.

Читайте также: Враг контролирует лишь южную часть Работино – Машовец о ситуации на юге

Впрочем, он полностью не отбросил вариант и подобного развития событий, но на определенных условиях.

«Конечно, если россияне, в конце концов, «упарятся» бегать вдоль Днепра туда-сюда за каждой нашей ДРГ… и сами «примут тяжелое, но нужное решение», то никто не будет возражать… Но добровольно «топить» в Днепре свои войска путем «его форсирования значительными силами» ГШ ВСУ также явно не собирается… По крайней мере, пока», — сделал вывод Машовец.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
23.08.2023, 09:14
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW
22.08.2023, 07:39
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
23.08.2023, 08:34
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
22.08.2023, 18:30
Синегубов о Купянском направлении: «Никаких отступлений с нашей стороны нет»
Синегубов о Купянском направлении: «Никаких отступлений с нашей стороны нет»
22.08.2023, 11:30
В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)
В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)
23.08.2023, 11:21

Новости по теме:

08:15
Вторая линия обороны РФ на юге может быть слабее той, которую прошли ВСУ — ISW
07:20
Ночная атака «Шахедов» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
11:26
Россия сейчас в очень, очень тяжелом положении — Ходжес
11:12
F-16 может изменить все — Игнат о поставке самолетов Украине
08:08
Как россияне врут о происходящем на Купянском направлении: анализ ISW

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Машовец оценил, готовятся ли ВСУ форсировать Днепр»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока что действия ВСУ на правом берегу Днепра выполняют задачу «троллинга российского командования», считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец".