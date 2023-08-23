Машовець оцінив, чи готуються ЗСУ форсувати Дніпро

Поки що дії ЗСУ на правому березі Дніпра виконують завдання “тролінгу російського командування”, вважає військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Противнику поки що так нічого й не вдалося зробити з “присутністю ЗСУ” на лівому березі Дніпра, трохи на захід від с. Козачі табори.

“Наскільки я зрозумів, основні позиції першої лінії оборони противника обладнані вздовж дороги, що веде з Олешок до Нової Каховки на березі Дніпра… І будь-яке наближення ЗСУ до цього рубежу в будь-якому місці викликає у російського командування ГВ “Дніпро” напади ідіосинкразії – воно” одразу “починає стягувати в це місце все, що “можливо і неможливо”, й одразу “контратакує”. На мою думку, це занадто нервова реакція”, – пише Машовець в огляді 23 серпня.

Він зазначив, що на правому березі Дніпра ЗСУ діють малими піхотними групами. Оглядач вважає, що головна мета вилазок полягає в “тролінгу російського командування – так би мовити, щоб тримати його “в тонусі”.

“Серйозної підготовки до операції типу “стрибок за Дніпро” ЗСУ явно не демонструють. Бо зайвих, додаткових військ (сил), щоб “активничати” ще й на цьому напрямку, вони, очевидно, не мають… Створити росіянам “нервову обстановку” – це завжди “бдлска”, але знайти дві-три “додаткові” повноцінні бригади, а потім ще парочку – для закріплення, або розвитку наступу (і, відповідно, адекватну кількість арти та ППО), набагато складніше”, – вважає військовий оглядач.

Втім, він повністю не відкинув варіант і такого розвитку подій, але на певних умовах.

“Звичайно, якщо росіяни, зрештою, “упаряться” бігати вздовж Дніпра туди-сюди за кожною нашою ДРГ… і самі “приймуть важке, але потрібне рішення”, то ніхто не заперечуватиме… Але добровільно “топити” у Дніпрі свої війська шляхом “його форсування значними силами” ГШ ЗСУ також явно не збирається… Принаймні поки”, – зробив висновок Машовець.