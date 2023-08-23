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Жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах

Общество 12:50   23.08.2023
Виктория Яковенко
Жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах

23 августа в 12:50 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Борщовка.

Об этом сообщили в Балаклейской ГВА. Жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Автор: Виктория Яковенко
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Жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах
Жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 12:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа в 12:50 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Борщовка.".