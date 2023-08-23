Жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах
23 августа в 12:50 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Борщовка.
Об этом сообщили в Балаклейской ГВА. Жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа в 12:50 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Борщовка.".