Мешканців Балаклійщини попереджають про вибухи
23 серпня о 12:50 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Борщівка.
Про це повідомили у Балаклйській МВА. Жителів закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня о 12:50 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Борщівка.".