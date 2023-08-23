Live
  • Ср 23.08.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

Мешканців Балаклійщини попереджають про вибухи

Суспільство 12:50   23.08.2023
Вікторія Яковенко
Мешканців Балаклійщини попереджають про вибухи

23 серпня о 12:50 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Борщівка.

Про це повідомили у Балаклйській МВА. Жителів закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Читайте також: Синєгубов закликав мешканців Харківщини провести свята вдома (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Мешканців Балаклійщини попереджають про вибухи
Мешканців Балаклійщини попереджають про вибухи
23.08.2023, 12:50
Синєгубов закликав мешканців Харківщини провести свята вдома (відео)
Синєгубов закликав мешканців Харківщини провести свята вдома (відео)
23.08.2023, 12:40
По Харківщині вдарили С-300 та “Ураганом” – Синєгубов про добу в регіоні
По Харківщині вдарили С-300 та “Ураганом” – Синєгубов про добу в регіоні
23.08.2023, 08:34
Вранці росіяни обстріляли Куп’янськ: пошкоджені будинок та автівка (фото)
Вранці росіяни обстріляли Куп’янськ: пошкоджені будинок та автівка (фото)
23.08.2023, 12:20
Під Харковом прогриміли вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях
Під Харковом прогриміли вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях
22.08.2023, 20:42
Збирав паспортні дані: жителя Куп’янщини судитимуть за роботу на окупантів
Збирав паспортні дані: жителя Куп’янщини судитимуть за роботу на окупантів
23.08.2023, 11:57

Новини за темою:

22:30
Синєгубов: ворог ударив двома ракетами по нежитловому приміщенню на Чугуївщині
20:42
Під Харковом прогриміли вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях
18:30
У районі Чугуєва сьогодні ввечері та вночі може бути гучно
10:01
Харків’яни просять мерію відкрити 17-й цвинтар для відвідувань
16:03
На Харківщині за тиждень підірвалася одна людина: чоловік порався на дачі

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мешканців Балаклійщини попереджають про вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 12:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня о 12:50 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Борщівка.".