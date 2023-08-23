Синєгубов закликав мешканців Харківщини провести свята вдома (відео)
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про можливі провокації з боку РФ на День Державного Прапора, День міста та День Незалежності України.
«Ми чітко розуміємо, що можливі провокації на ці дні. Закликаємо всіх жителів Харкова та області провести ці свята за можливості вдома. Тобто не збиратися на вулицях, у місцях великого скупчення людей, не святкувати», – зазначив Синєгубов.
Також на Харківщині у святкові дні посилили заходи безпеки.
«Служба безпеки України, Національна поліція, всі правоохоронні структури проводять роботу в посиленому режимі. Особливо під час комендантської години», – додав голова ХОВА.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що цього року час комендантської години в регіоні не зміниться. Вона триватиме з 23:00 по 05:00. Також голова ХОВА попереджав про високу ймовірність ударів армії РФ на свята та закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати скупчень людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про можливі провокації з боку РФ на День Державного Прапора, День міста та День Незалежності України. ".