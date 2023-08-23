Синегубов призвал жителей Харьковщины провести праздники дома (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о возможных провокациях со стороны РФ на День Государственного Флага, День города и День Независимости Украины.

«Мы ясно понимаем, что возможны провокации на эти дни. Призываем всех жителей Харькова и области провести эти праздники по возможности дома. То есть не собираться на улицах, в местах большого скопления людей, не праздновать», – отметил Синегубов.

Также в Харьковской области в праздничные дни ужесточили меры безопасности.

«Служба безопасности Украины, Национальная полиция, все правоохранительные структуры ведут работу в усиленном режиме. Особенно во время комендантского часа», — добавил глава ХОВА.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в этом году время комендантского часа в регионе не изменится. Она продлится с 23:00 до 05:00. Также глава ХОВА предупреждал о высокой вероятности ударов армии РФ по праздникам и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать скоплений людей.