Live
  • Ср 23.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

Синегубов призвал жителей Харьковщины провести праздники дома (видео)

Общество 12:40   23.08.2023
Виктория Яковенко
Синегубов призвал жителей Харьковщины провести праздники дома (видео) Фото: ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о возможных провокациях со стороны РФ на День Государственного Флага, День города и День Независимости Украины.

«Мы ясно понимаем, что возможны провокации на эти дни. Призываем всех жителей Харькова и области провести эти праздники по возможности дома. То есть не собираться на улицах, в местах большого скопления людей, не праздновать», – отметил Синегубов.

Также в Харьковской области в праздничные дни ужесточили меры безопасности.

«Служба безопасности Украины, Национальная полиция, все правоохранительные структуры ведут работу в усиленном режиме. Особенно во время комендантского часа», — добавил глава ХОВА.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в этом году время комендантского часа в регионе не изменится. Она продлится с 23:00 до 05:00. Также глава ХОВА предупреждал о высокой вероятности ударов армии РФ по праздникам и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать скоплений людей.

Читайте также: Враг усиленно распространяет фейки, возможны диверсии — ХОВА о праздниках

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
23.08.2023, 09:14
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
23.08.2023, 08:34
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
22.08.2023, 09:38
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
22.08.2023, 18:30
Вторая линия обороны РФ на юге может быть слабее той, которую прошли ВСУ — ISW
Вторая линия обороны РФ на юге может быть слабее той, которую прошли ВСУ — ISW
23.08.2023, 08:15
Жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах
Жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах
23.08.2023, 12:50

Новости по теме:

11:57
Собирал паспортные данные: жителя Купянщины будут судить за работу на РФ
11:41
В Харькове отметили День Государственного Флага Украины (фото)
10:39
На Харьковщине планируют отремонтировать 11 объектов для переселенцев
08:34
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
20:42
Под Харьковом прогремели взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов призвал жителей Харьковщины провести праздники дома (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 12:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о возможных провокациях со стороны РФ на День Государственного Флага, День города и День Независимости Украины.".