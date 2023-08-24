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Пограничники показали, как уничтожают врага на Харьковском направлении (видео)

Происшествия 10:28   24.08.2023
Оксана Горун
Пограничники показали, как уничтожают врага на Харьковском направлении (видео) Фото: facebook бригады «Сталевий кордон»

Бригада «Сталевий кордон» обнаружила и обезвредила оккупантов. Пограничники отследили врага с помощью дронов.

«Бойцы штурмовой бригады «Сталевий кордон» в составе Сил обороны на Харьковском направлении продолжают уничтожать врага. Во время аэроразведки пограничники обнаружили перемещение живой силы противника, а минометчики несколькими выстрелами превратили живую силу противника в неживую. Победа за нами!» — подписали видео, размещенное на странице 15-го мобильного отряда «Сталевий кордон» в facebook.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 10:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада «Сталевий кордон» обнаружила и обезвредила оккупантов. Пограничники отследили врага с помощью дронов".