Пограничники показали, как уничтожают врага на Харьковском направлении (видео)
Фото: facebook бригады «Сталевий кордон»
Бригада «Сталевий кордон» обнаружила и обезвредила оккупантов. Пограничники отследили врага с помощью дронов.
«Бойцы штурмовой бригады «Сталевий кордон» в составе Сил обороны на Харьковском направлении продолжают уничтожать врага. Во время аэроразведки пограничники обнаружили перемещение живой силы противника, а минометчики несколькими выстрелами превратили живую силу противника в неживую. Победа за нами!» — подписали видео, размещенное на странице 15-го мобильного отряда «Сталевий кордон» в facebook.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 10:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада «Сталевий кордон» обнаружила и обезвредила оккупантов. Пограничники отследили врага с помощью дронов".