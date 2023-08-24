Пограничники показали, как уничтожают врага на Харьковском направлении (видео)

Бригада «Сталевий кордон» обнаружила и обезвредила оккупантов. Пограничники отследили врага с помощью дронов.

«Бойцы штурмовой бригады «Сталевий кордон» в составе Сил обороны на Харьковском направлении продолжают уничтожать врага. Во время аэроразведки пограничники обнаружили перемещение живой силы противника, а минометчики несколькими выстрелами превратили живую силу противника в неживую. Победа за нами!» — подписали видео, размещенное на странице 15-го мобильного отряда «Сталевий кордон» в facebook.