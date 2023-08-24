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Прикордонники показали, як знищують ворога на Харківщині (відео)

Події 10:28   24.08.2023
Оксана Горун
Прикордонники показали, як знищують ворога на Харківщині (відео)

Бригада “Сталевий кордон” виявила та знешкодила окупантів. Прикордонники відстежили ворога за допомогою дронів.

Бійці штурмової бригади Сталевий Кордон в складі Сил оборони на Харківському напрямку продовжують нищити ворога. Під час здійснення аеророзвідки прикордонники виявили переміщення живої сили противника, а мінометники кількома пострілами перетворили живу силу противника у неживу. Перемога за нами!підписали відео, розміщене на сторінці 15-го мобільного загону “Сталевий кордон” у фейсбуці.

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Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада “Сталевий кордон” виявила та знешкодила окупантів. Прикордонники відстежили ворога за допомогою дронів".