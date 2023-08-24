Прикордонники показали, як знищують ворога на Харківщині (відео)

Бригада “Сталевий кордон” виявила та знешкодила окупантів. Прикордонники відстежили ворога за допомогою дронів.

“Бійці штурмової бригади “Сталевий Кордон“ в складі Сил оборони на Харківському напрямку продовжують нищити ворога. Під час здійснення аеророзвідки прикордонники виявили переміщення живої сили противника, а мінометники кількома пострілами перетворили живу силу противника у неживу. Перемога за нами!” – підписали відео, розміщене на сторінці 15-го мобільного загону “Сталевий кордон” у фейсбуці.