Жители Харьковщины стали меньше болеть ОРВИ, но больше сальмонеллезом

Эпидемиологи подвели итоги семи месяцев 2023 года по количеству заболеваний в Харьковской области. Количество ОРВИ заметно сократилось, по сравнению с прошлым годом.

«За 7 месяцев 2023 года с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 59 495 случаев инфекционных заболеваний против 111 756 за аналогичный период прошлого года (снижение в 1,9 раза). Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций – 2213 случаев против 1490 (рост на 48,5%)», — сообщила пресс-служба Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.

Эпидемиологи отметили, что уровень заболеваемости ОРВИ в области снизился в 1,9 раза. За семь месяцев зарегистрировали всего 287 случаев гриппа. Также «на спад» пошла заболеваемость лямблиозом (в 3,3 раза). Однако есть и опасные тенденции.

«По сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом в 2,8 раза, шигеллезом — на 10 случаев, гастроэнтероколитами с установленным возбудителем — в 1,7 раза, туберкулезом — в 2,2 раза, болезнью Лайма — в 3,1 раза, острым вирусным гепатитом В — в 1,5 раза, хроническими вирусными гепатитами: В – в 2 раза, С – в 1,9 раза, инфекционным мононуклеозом в 4,4 раза. Возросло поражение населения педикулезом на 12 случаев», — перечислили в Центре.

За семь месяцев 2023 года в области зарегистрировали 22 случая острого вирусного гепатита С, по пять случаев ротавирусного энтерита и вирусного менингита, три случая менингококковой инфекции, по два случая кори, коклюша, эпидемического паротита и лептоспироза, и один случай криптоспоридоза.