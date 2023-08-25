Жителі Харківщини стали менше хворіти на ГРВІ, але більше на сальмонельоз

Епідеміологи підбили підсумки семи місяців 2023 року за кількістю захворювань у Харківській області. Кількість ГРВІ помітно скоротилася порівняно з минулим роком.

“За 7 місяців 2023 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в області зареєстровано 59495 випадків інфекційних захворювань проти 111756 за аналогічний період минулого року (зниження в 1,9 раза) Без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій – 2213 випадків проти 1490 (зростання на 48,5%)”, – повідомила пресслужба Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Епідеміологи зазначили, що рівень захворюваності на ГРВІ в області знизився в 1,9 раза. За сім місяців зареєстрували лише 287 випадків грипу. Також “на спад” пішла захворюваність на лямбліоз (у 3,3 раза). Проте є й небезпечні тенденції.

“У порівнянні з минулим роком відмічається зростання захворюваності сальмонельозом у 2,8 раза, шигельозом на 10 випадків, гастроентероколітами з встановленим збудником в 1,7 раза, туберкульозом у 2,2 раза, хворобою Лайма у 3,1 раза, гострим вірусним гепатитом. У 1,5 раза, хронічними вірусними гепатитами: В – у 2,0 рази, С – в 1,9 раза, інфекційним мононуклеозом у 4,4 раза. Зросла ураженість населення педикульозом на 12 випадків”, – перерахували у Центрі.

За сім місяців 2023 року в області зареєстрували 22 випадки гострого вірусного гепатиту C, по п’ять випадків ротавірусного ентериту та вірусного менінгіту, три випадки менінгококової інфекції, по два випадки кору, кашлюку, епідемічного паротиту та лептоспірозу та один випадок криптоспоридіозу.