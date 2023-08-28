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Поддерживала Путина и ждала «освобождение»: разоблачили жительницу Люботина

Общество 16:20   28.08.2023
Виктория Яковенко
Поддерживала Путина и ждала «освобождение»: разоблачили жительницу Люботина Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области задержали очередную поклонницу «русского мира».

По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце июня в Люботине полицейские прибыли по вызову в семью, в которой возник семейный скандал.

«Однако, прибыв на место, правоохранители встретились с поклонницей «русского мира». Женщина начала рассказывать полицейским о том, как она ждет освобождения Харьковской области», — добавили в прокуратуре.

На этом коллаборантка не остановилась: она начала одобрять действия Путина и добавила, что «Украина должна непременно присоединиться к РФ».

45-летней женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 16:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области задержали очередную поклонницу «русского мира».".