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Підтримувала Путіна та чекала на «освобождение»: викрили зрадницю з Люботина

Суспільство 16:20   28.08.2023
Вікторія Яковенко
Підтримувала Путіна та чекала на «освобождение»: викрили зрадницю з Люботина Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині затримали чергову прихильницю «руського миру».

За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці червня у Люботині поліцейські прибули за викликом до родини, в якій виник сімейний скандал.

«Проте, прибувши на місце, правоохоронці зустрілись з прихильницею «руського миру». Жінка почала розповідати поліціянтам про те, як вона чекає «освобождения Харьковской области», – додали в прокуратурі.

На цьому колаборантка не зупинилась: вона почала схвалювати дії Путіна та додала, що «Україна повинна неодмінно приєднатись до РФ».

45-річній жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 16:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали чергову прихильницю «руського миру».".