На Харківщині затримали чергову прихильницю «руського миру».

За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці червня у Люботині поліцейські прибули за викликом до родини, в якій виник сімейний скандал.

«Проте, прибувши на місце, правоохоронці зустрілись з прихильницею «руського миру». Жінка почала розповідати поліціянтам про те, як вона чекає «освобождения Харьковской области», – додали в прокуратурі.

На цьому колаборантка не зупинилась: вона почала схвалювати дії Путіна та додала, що «Україна повинна неодмінно приєднатись до РФ».

45-річній жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).