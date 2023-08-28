Підтримувала Путіна та чекала на «освобождение»: викрили зрадницю з Люботина
Фото: Харківська обласна прокуратура
На Харківщині затримали чергову прихильницю «руського миру».
За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці червня у Люботині поліцейські прибули за викликом до родини, в якій виник сімейний скандал.
«Проте, прибувши на місце, правоохоронці зустрілись з прихильницею «руського миру». Жінка почала розповідати поліціянтам про те, як вона чекає «освобождения Харьковской области», – додали в прокуратурі.
На цьому колаборантка не зупинилась: вона почала схвалювати дії Путіна та додала, що «Україна повинна неодмінно приєднатись до РФ».
45-річній жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали чергову прихильницю «руського миру».".