Работа в Харьковской области: нужны механики, электрогазосварщики и швеи

По состоянию на 31 августа, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 1940 вакансий.

1. Электрогазосварщик – 20 000 грн.

2. Механик – 19500 грн.

3. Специалист по публичным закупкам – 18 800 грн.

4. Швея – 18 000 грн.

5. Инженер лесного хозяйства – 15000 грн.

6. Бухгалтер – 13 500 грн.

7. Слесарь строительный – 12 000 грн.

8. Повар – 11 000 грн.

9. Фармацевт – 10800 грн.

10. Учитель заведения общего среднего образования – 10 500 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам:

096 055 48 69;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68.

Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.