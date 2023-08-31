Работа в Харьковской области: нужны механики, электрогазосварщики и швеи
По состоянию на 31 августа, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 1940 вакансий.
1. Электрогазосварщик – 20 000 грн.
2. Механик – 19500 грн.
3. Специалист по публичным закупкам – 18 800 грн.
4. Швея – 18 000 грн.
5. Инженер лесного хозяйства – 15000 грн.
6. Бухгалтер – 13 500 грн.
7. Слесарь строительный – 12 000 грн.
8. Повар – 11 000 грн.
9. Фармацевт – 10800 грн.
10. Учитель заведения общего среднего образования – 10 500 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам:
096 055 48 69;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68.
Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 31 августа, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 1940 вакансий.".