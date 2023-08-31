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Робота в Харківській області: потрібні механіки, електрогазозварники і швачки

Суспільство 10:30   31.08.2023
Оксана Якушко
Робота в Харківській області: потрібні механіки, електрогазозварники і швачки

Станом на 31 серпня, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області є актуальними 1940 вакансій. 

  1. Електрогазозварник – 20 000 грн.
  2. Механік – 19 500 грн.
  3. Фахівець з публічних закупівель – 18 800 грн.
  4. Швачка – 18 000 грн.
  5. Інженер лісового господарства – 15 000 грн.
  6. Бухгалтер – 13 500 грн.
  7. Слюсар будівельний – 12 000 грн.
  8. Кухар – 11 000 грн.
  9. Фармацевт – 10 800 грн.
  10. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 10 500 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням .

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 69;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості див .

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 31 серпня, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області є актуальними 1940 вакансій. ".