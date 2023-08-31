Робота в Харківській області: потрібні механіки, електрогазозварники і швачки
Станом на 31 серпня, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області є актуальними 1940 вакансій.
- Електрогазозварник – 20 000 грн.
- Механік – 19 500 грн.
- Фахівець з публічних закупівель – 18 800 грн.
- Швачка – 18 000 грн.
- Інженер лісового господарства – 15 000 грн.
- Бухгалтер – 13 500 грн.
- Слюсар будівельний – 12 000 грн.
- Кухар – 11 000 грн.
- Фармацевт – 10 800 грн.
- Вчитель закладу загальної середньої освіти – 10 500 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням .
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:
096 055 48 69;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості див .
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 31 серпня, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області є актуальними 1940 вакансій. ".