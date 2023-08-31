Робота в Харківській області: потрібні механіки, електрогазозварники і швачки

Станом на 31 серпня, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області є актуальними 1940 вакансій.

Електрогазозварник – 20 000 грн. Механік – 19 500 грн. Фахівець з публічних закупівель – 18 800 грн. Швачка – 18 000 грн. Інженер лісового господарства – 15 000 грн. Бухгалтер – 13 500 грн. Слюсар будівельний – 12 000 грн. Кухар – 11 000 грн. Фармацевт – 10 800 грн. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 10 500 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням .

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 69;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості див .