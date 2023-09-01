На Харьковщине ожидаются грозы ночью и утром 2 сентября — синоптики
Об опасных погодных явлениях в субботу, 2 сентября, предупреждает жителей Харьковской области региональный центр гидрометеорологии.
Ночью и утром 2 сентября по области и городу ожидаются грозы. Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных погодных явлениях в субботу, 2 сентября, предупреждает жителей Харьковской области региональный центр гидрометеорологии.".