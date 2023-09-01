На Харьковщине ожидаются грозы ночью и утром 2 сентября — синоптики

Об опасных погодных явлениях в субботу, 2 сентября, предупреждает жителей Харьковской области региональный центр гидрометеорологии.

Ночью и утром 2 сентября по области и городу ожидаются грозы. Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый, говорится в сообщении.